Interviu cu presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier "Refuzul lui Zelenski de a ma primi nu schimba solidaritatea noastra cu Ucraina"

Presedintele Republicii Federale Germane, Frank-Walter Steinmeier, efectueaza o vizita in Romania, la invitatia presedintelui Klaus Iohannis, in contextul crizei de securitate pe care o traversam in urma invadarii Ucrainei de catre Federatia Rusa. Cei doi presedinti vor aborda in discutia bilaterala modul de dezvoltare a relatiei romano-germane si o atentie speciala va fi acordata evolutiilor securitatii regionale, europene si euroatlantice. Cu prilejul vizitei sale in Romania, la aniversarea a ... citeste toata stirea