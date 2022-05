Invadarea Ucrainei de catre Putin, cel mai scump razboi din toate timpurile. Suma colosala pe care o cheltuie zilnic Rusia VIDEO

Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei dureaza de mai bine de doua luni. Pentru Rusia si Vladimir Putin, lucrurile nu au mers conform planului de la inceput. Mai mult, razboiul devine din ce in ce mai scump. Cat cheltuieste de fapt Moscova pentru invazia sa fara sens? Revista germana Focus ofera anumite calcule care pot raspunde la aceasta intrebare. In unele media a aparut cifra de 1 miliard de dolari, pe care Putin o cheltuie in fiecare zi pentru agresiunea impotriva Ucrainei .Cati soldati si ... citeste toata stirea