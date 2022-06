Iohannis anunta adoptarea noului Concept Strategic al NATO: Au fost atinse toate obiectivele propuse de Romania

Seful statului a explicat, in urma participarii la Summitul NATO de la Madrid, miercuri, la finalul primei sesiuni, ca aceasta reuniune este una dintre cele semnificative din ultimii ani, in ceea ce priveste rezultatele pentru Romania. Principalele declaratii ale presedintelui Klaus Iohannis:"A fost o reuniune cu o profunda insemnatate pentru Alianta, dar si pentru Romania, in contextul actual de securitate. Punctul central al discutiile a fost evident, invazia miliatra a Rusiei impotriva ... citeste toata stirea