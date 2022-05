Iohannis, dicutie cu premierul Olandei despre situatia din Ucraina si sprijinul pentru Republica Moldova: Unitatea si solidaritatea sunt forta noastra in aceste timpuri

Presedintele Klaus Iohannis a discutat la telefon cu premierul olandez Mark Rutte despre situatia din Ucraina si imbunatatirea sprijinului pentru Republica Moldova. Presedintele Romaniei a multumit pentru desfasurarea a 200 de soldati in Romania in cadrul noului Grup de lupta NATO. "Foarte buna conversatie la telefon cu premierul Mark Rutte. I-am multumit lui si Olandei pentru desfasurarea a 200 de soldati in Romania ca parte a Grupului de lupta condus de Franta. De asemenea, am facut schimb de ... citeste toata stirea