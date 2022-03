Iohannis, discutie cu presedintele Columbiei, despre razboiul din Ucraina

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca a vorbit cu omologul sau din Columbia despre razboiul din Ucraina si implicatiile globale ale agresiunii ruse. "Am avut o convorbire foarte buna cu presedintele Ivan Duque despre implicatiile globale ale agresiunii militare asupra Ucrainei. I-am multumit presedintelui Duque pentru pozitia Columbiei in forurile internationale. De asemnea am discutat despre modalitati de a intari relatiile politice si economice bilatereale intre Romania si Columbia", a ... citeste toata stirea