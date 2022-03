Iohannis: Este inacceptabil ca, in secolul 21 sa vedem cum femeile si copiii sunt nevoiti sa fuga din calea gloantelor

Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj in cadrul Galei "Women in Economy. Beyond Borders", eveniment organizat de Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin - CONAF. Seful statului a subliniat ca este inacceptabil ca, "in secolul 21, intr-o lume care pretuieste viata, care intelege virtutile dialogului, ale pacii si ale bunei intelegeri, sa vedem cum femeile si copiii sunt nevoiti sa fuga din calea gloantelor". Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 8 martie ... citeste toata stirea