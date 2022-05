Iohannis: Guvernul s-a angajat sa nu creasca impozitarea si asa ramane. Discutiile despre schimbarea sistemului de impozitare se poarta mai mult la televizor

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 31 Mai 2022, ora 05:42 19 citiri

Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca nu exista o decizie politica pe cresterea impozitului sau a taxarii si ca Guvernul s-a angajat sa nu creasca impozitarea.

Intrebat daca a discutat cu premierul sau cu ministrul de Finante despre impozitul progresiv, Klaus Iohannis a spus ca discutii au fost.

"Discutie, evident, sunt si este usor de inteles de ce sunt aceste discutii, in conditiile in care bugetul de stat trebuie sa fie in posibilitatea de a finanta toate subventiile care au fost decise, ...