Iohannis, in stare de soc! Lovitura suprema pentru presedinte. De ce e acuzat

Marti, 25 Ianuarie 2022

Edilul solicita demiterea lui Iohannis, afirmand ca presedintele nu mai crede in principiile pe care le apara, ba mai mult, a ruinat PNL, care s-a prabusit in sondaje din cauza lui.

"Cred ca PNL nu mai are viitor"

"La congresul din 25 septembrie, in care Klaus Iohannis a incalcat toate principiile de pana atunci. Adica presedintele sa nu se amestece in treburile unui partid sau sustinerea campaniei fara penali in functii publice sau cel al plagiatorilor. El a incalcat intr-un mod flagrant ...