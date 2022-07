Iohannis: Includerea Romaniei in Programul Visa Waiver, obiectiv comun al ambelor parti

Marti, 12 Iulie 2022

Pentru a putea fi inclusa in programul Visa Waiver, Romania mai are de indeplinit un singur criteriu, si anume acela de a reduce rata de refuz a vizelor pentru SUA.

Visa Waiver ar duce la eliminarea obligativitatii vizelor pe care trebuie sa le obtina cei care vor sa mearga in State. Programul ar permite tarilor incluse in el, deplasarea in SUA fara viza pentru o sedere de pana la 90 de zile.

In contextul aniversarii a 25 de ani de la lansarea Parteneriatului Strategic cu SUA, presedintele ...