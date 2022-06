Iohannis si Ciuca, reactii dupa anuntul lui Biden privind finantarea cu 14 milioane de dolari a reactoarelor modulare mici din Romania

Presedintele Klaus Iohannis si premierul Nicolae Ciuca au transmis ca saluta anuntul liderului de la Casa Alba Joe Biden privind cooperarea energetica dintre Romania si SUA, cu 14 milioane de dolari pentru o noua etapa a programului de reactoare modulare in tara noastra. SUA vor finanta cu 14 milioane de dolari studiile de proiectare pentru instalarea in Romania a unor centrale de tip SMR (reactor modular mic), primele de acest fel in Europa. Anuntul a fost facut cu ocazia summitului G7. ... citeste toata stirea