Iohannis sustine inceperea negocierilor de aderare la UE a Macedoniei de Nord si Albaniei. Ce au decis liderii de stat si de Guvern la Consiliul European

Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la reuniunile liderilor din Uniunea Europeana si Balcanii de Vest, Consiliului European si Summitului Euro in format extins, unde a reafirmat sprijinul UE pentru perspectiva europeana a Balcanilor de Vest si pentru avansarea si consolidarea procesului de extindere in baza criteriilor stabilite. "In interventia sa, presedintele Klaus Iohannis "a reafirmat convingerea sa privind viitorul european al regiunii Balcanilor de Vest, subliniind ... citeste toata stirea