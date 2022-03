Iohannis: Voi solicita in continuare o prezenta aliata suplimentara si intarita pe partea noastra a Flancului Estic

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri, ca va solicita in continuare intarirea Flancului Estic al NATO in partea noastra, astfel incat sa nu fim vulnerabili. "Noi nu dorim sa atacam pe nimeni, nu dorim un razboi cu nimeni, dar nici nu putem sa toleram sa fim slabi si sa fim atacati", a transmis seful statului. "Acest razboi in Ucraina se poarta langa Flancul Estic al NATO si al UE. Noi suntem pe Flancul Estic, noi suntem langa Marea Neagra si stim ca din Marea Neagra a fost lansat ... citeste toata stirea