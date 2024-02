Ionut Stroe: Nimeni nu poate obliga PNL sa accepte sau sa sustina candidaturi in afara partidului

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a mentionat ca Consiliul National de duminica ar fi trebuit sa valideze o propunere din partea conducerii PNL in legatura cu calendarul de alegeri din acest an.Deoarece nu exista inca o decizie in cadrul coalitiei, s-a reprogramat sau amanat organizarea acestui Consiliu National la o data ulterioara.Ionut Stroe spune ca PNL nu cedeaza in negocierile pentru alegeri"Acela va fi momentul in care vom convoca Consiliul National, cand vom avea o concluzie ... citește toată știrea