Ionut Stroe: O suprataxare ar duce la preturi mai mari. Nu cred ca o astfel de taxa are vreun sens si in final probabil se va renunta la idee

Purtatorul de cuvant al PNL Ionut Stroe a declarat ca o suprataxare a firmelor ar duce la preturi mari si nu considera ca are vreun sens o astfel de masura, la fel cum nu ar trebui demonizati anumiti actori din mediul privat. "Mai multe taxe in plus inseamna mai multa saracie pentru fiecare dintre noi. O suprataxare ar duce la preturi mari, pentru ca in economia reala, firmele trebuie sa scoata banii aceia de undeva. Nu cred ca o astfel de taxa are vreun sens si in final probabil se va renunta ... citeste toata stirea