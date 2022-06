Ionut Stroe, replica pentru PSD: O suprataxa pentru anumite companii ar fi o eroare, cu rezultate proaste pentru economie si, in final, si pentru stat

Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a afirmat, marti, pentru News.ro, despre masurile inaintate de PSD pentru modificarea Codului Fiscal, ca o suprataxa pentru anumite companii, ar fi o eroare, cu rezultate proaste pentru economie si in final si pentru stat, si liberalii nu o pot lua in calcul. El a aratat ca experientele anterioare, cu suprataxarea, au dus imediat la alte cresteri de preturi. "Plecam de la o certudine: nu putem in mijlocul unei crize de asemenea proportii sa crestem taxe. ... citeste toata stirea