Ionut Stroe: Trebuie sa eliminam pensiile speciale si multe alte aberatii pe care le avem in momentul de fata in vigoare / Ce orizont de timp da liderul PNL

Purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionut Stroe a declarat, marti, la Profit News TV, despre angajamentele luate de executiv prin Planul National de Redresare si Rezilienta, ca mai devreme sau mai tarziu, trebuie sa aducem in sistemul de pensii principiul contributivitatii si sa eliminam pensiile speciale. El a mai aratat ca acest lucru se poate face in sesiunea parlamentara din toamna. "In conditiile PNRR, am angajat un echilibru la nivel de impozitare la toate veniturile. Mai devreme sau ... citeste toata stirea