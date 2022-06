Istoria zbuciumata a Donbasului, aflat din nou sub asaltul rusilor: "Exista toate sansele ca Putin sa actioneze acum pentru a rupe Ucraina in doua"

Donbas, o regiune intinsa si asediata, care acopera o mare parte din estul Ucrainei, a fost prima linie a conflictului dintre Ucraina si Rusia, iar acum a ajuns din nou epicentrul luptelor. O victorie rusa in regiunea Donbas ar provoca stupoare in Occident, dar ar salva obiectivele de razboi ale lui Putin in timp ce o infrangere ar transforma invazia intr-un esec istoric, scrie CNN. Dupa ce a fost devastata de ani de conflict, Donbas, o regiune importanta cultural si istoric si un miez al ... citeste toata stirea