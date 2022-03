ISU a deschis un punct de comanda in incinta Garii de Nord din Capitala, pentru gestionarea fluxului de refugiati din Ucraina

ISU Bucuresti a anuntat ca in cursul acestei zile a fost operationalizat un punct de comanda in incinta Garii de Nord, din care fac parte reprezentanti ai institutiilor angrenate in gestionarea fluxului de persoane din Ucraina. Deciziile privind preluarea, transportul, cazarea, acordarea asistentei medicale, precum si alte situatii inopinate sunt luate in cel mai scurt timp, in functie de situatie, potrivit competentelor fiecarei entitati angrenate. Aceste demersuri ... citeste toata stirea