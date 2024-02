Italia deschide bratele Argentinei. Dupa Papa Francisc, Milei s-a intalnit cu Meloni, Mattarella si Tajani

Cu ocazia vizitei lui Javier Milei in Italia, presedintele argentinian a participat la o audienta privata cu Papa Francisc, apoi s-a intalnit cu Giorgia Meloni la Palatul Chigi.Javier Milei, la Papa Francisc dupa ce l-a jignit pe Sanctitatea SaCalatoria institutionala a lui Javier Milei in Italia continua: luni dimineata, presedintele argentinian a fost primit de Papa Francisc in audienta privata.O ora de conversatie in Sala Bibliotecii a Palatului Apostolic la finalul careia, dupa ... citește toată știrea