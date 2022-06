In weekendul 18-19 iunie iubitorii de animale sunt asteptati la cele doua targuri de adoptii ASPA din Capitala, organizate in Parcul IOR si la Opera Comica pentru Copii, pentru a adopta cainii fara stapan, anunta, joi, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB). Astfel, sambata, 18 iunie, cateii isi asteapta viitorii stapani in Parcul IOR, Insula Pensionarilor, in intervalul orar 11:00 - 14:00 iar duminica, 19 iunie, Targul ... citeste toata stirea