Jilava, cea mai cumplita puscarie in comunism: "Faceam rani si bataturi pe partea pe care dormeam"

In perioada comunista, Jilava a devenit una dintre cele mai cumplite puscarii politice. Celulele de la "neagra" se aflau sub pamant, la 8-10 m adancime, iar detinutii erau tinuti in bezna, frig si umezeala. La acest tratament inuman se adaugau si bataile zilnice, dar si chinul indurat in celule. Detinutii stateau inghesuiti, unii dormeau jos, pe ciment, iar cei care reuseau sa prinda un loc pe niste rafuri de scandura au povestit ca faceau rani si bataturi. Un fragment din Constantin Ionascu, ... citeste toata stirea