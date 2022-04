Jocuri de culise in PNL pentru Ministerul Cercetarii si Digitalizarii

Liderii PNL pregatesc mutarea lui Marcel Bolos la Ministerul Proiectelor Europene, in timp ce la Digitalizare prima sansa o are un liberal sustinut de PNL Cluj, fara prea multa experienta politica, dar cunoscator al domeniului. Conducerea PNL negociaza in aceste zile reimpartirea functiilor la nivel guvernamental, in urma demisiei lui Dan Vilceanu de la sefia Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene si a iminentei treceri a lui Marcel Bolos, acum titular la Cercetare si Digitalizare, ... citeste toata stirea