Kamala Harris soseste la Bucuresti. Ce li se cere soferilor care vor circula maine, intre un anumit interval de ore

Vineri, 11 Martie 2022

Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a declarat ca vizita vicepresedintelui Kamala Harris in Romania si Polonia, in perioada 9-11 martie, are ca scop transmiterea unui mesaj de solidaritate cu aliatii NATO.

"Vicepresedintele SUA se va intalni cu multi dintre partenerii nostri de pe flancul estic, aliati NATO, si va transmite angajamentul nostru de a lucra in perfecta sincronizare cu ei si de a continua sa le sprijinim eforturile din regiune", a declarat Jen Psaki atunci cand a facut ...