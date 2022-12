Kelemen Hunor: "Daca ati fi asa destepti, atunci ati ceda Transilvania Ungariei"

Liderul UDMR a explicat in timpul emisiunii ca mentalitatea romanilor nu s-a schimbat in ceea ce-i priveste pe maghiarii din Transilvania, adaugand ca daca drepturile comunitatii maghiare si a celorlalte comunitati etnice sunt respectate, asta nu inseamna ca romanii sunt vitregiti de drepturile lor.

"Lucrurile s-au schimbat un pic, dar mentalitatea nu s-a schimbat. Daca un tanar este invatat la scoala sau in familie ca nu poti sa ai incredere in maghiari, atunci el ramane cu aceasta impresie si ...