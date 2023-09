Kelemen Hunor, liderul formatiunii maghiare UDMR, a spus ca motiunea de cenzura nu va trece, pentru ca nu are suficienta sustinere parlamentara. In aceste conditii, maghiarii vor semna pentru acest act, daca nu vor obtine ce vor, din partea guvernului condus de premierul Marcel Ciolacu."In acest moment, sigur, nu suntem in situatia in care am putea da jos Guvernul. Dar asta nu inseamna ca daca nu rezolvam ceea ce propunem, nu semnam motiunea de cenzura. Eu nu sunt un om care, vrei, nu vrei, ... citeste toata stirea