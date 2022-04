Kelemen Hunor, despre legea offshore: Vom modifica, sa fie o lege echilibrata pentru stat si investitori. Extragerea, cel mai repede in 2026

Presedintele UDMR Kelemen Hunor a precizat ca legea offshore care va fi depusa la Parlament in aceasta saptamana de catre liderii coalitiei va modifica prevederile in vigoare astfel incat sa fie o lege echilibrata atat pentru statul roman, cat si pentru investitori. El a mai spus ca poate fi inceputa extragerea gazului in zona offshore cel mai devreme in anul 2026. "In ceea ce priveste legea offshore. In aceasta saptamana vom depune proiectul de lege, liderii coalitiei, in Parlamentul Romaniei. ... citeste toata stirea