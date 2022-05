Kelemen Hunor, mandru dupa dezvelirea unei statui. "In timp ce alti darama, noi construim"

Sursa: Evenimentul Zilei Luni, 23 Mai 2022, ora 05:42 0 citiri

Kelemen Hunor, vicepremier, a participat, sambata, la un eveniment care a inclus si dezvelirea statuii principelui Gabriel Bethlen la Alba Iulia. Cu aceasta ocazie, liderul UDMR a spus ca, "in timp ce altii darama statui si creeaza conflicte, noi ridicam statui si construim un viitor pasnic, bazat pe respect si intelegere reciproca".

Kelemen Hunor, mandru de dezvelirea statuilor

"Faptul ca Bethlen Gabor are statuie de astazi in Alba Iulia, indica, printre altele, ca o comunitate care este ...