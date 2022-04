Kelemen Hunor: Traim intr-o criza economica care se va adanci in lunile care urmeaza

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat ca Romania este deja intr-o criza economica, iar aceasta se va adanci in perioada urmatoare, statul avand obligatia sa intervina si sa ajute toti cetatenii. "Traim intr-o criza economica care se va adanci in lunile care urmeaza. Creste inflatia in zona euro si acest lucru va afecta toate economiiile europene. Statul are obligatia de a ajuta toti cetatenii, trebuie sa intervina si in economie si acest lucru nu inseamna ca statul lucreaza impotriva ... citeste toata stirea