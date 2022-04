Klaus Iohannis a semnat decretul! Vesti importante pentru toti soferii care au incasat amenzi

Presedintele in exercitiu al Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat decretul prin care se modifica art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Vesti bune pentru soferi

Conform modificarilor aduse legii, plangerile impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei ori de aplicare a sanctiunii pot fi solutionate si de catre Judecatoria in a carei raza teritoriala isi are contravenientul domiciliul ori sediul.

Anterior, legea obliga ...