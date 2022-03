Klaus Iohannis, anunt crucial pentru romani in plin razboi: Continua procesul de identificare a noi masuri restrictive

Luni, 21 martie 2022, presedintele Romaniei a participat la o videconferinta, initiata in pregatirea unei viitoare reuniuni a Consiliului European, ce va avea loc intre 24-25 martie 2022. La aceasta reuniune este asteptat si presedintele SUA, Joe Biden.

Statele europene, in alerta din cauza razboiului din Ucraina

Pe langa Romania, reprezentanti din alte state europene au luat parte la intrevederea desfasurata in sistem online: KrisjAnis KariL s, din partea Letoniei, Xavier Bettel din partea ...