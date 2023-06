Sunt prezenti 47 de sefi de stat si guvern din Europa si lideri ai UE in Republica Moldova, la Bulboaca, la cativa zeci de kilometri de Ucraina pentru a transmite un mesaj de sustinere a celor doua tari aflate in vizorul Rusiei. Din pacate, Republica Moldova e singura in cazul in care ar exista un conflict militar in tara vecina.De ce Romania nu o poate apara militar Republica MoldovaIntrebat daca poate Romania sa asigure o umbrela de securitate pentru Republica Moldova in cazul unei ... citeste toata stirea