Klaus Iohannis, despre prioritatile Romaniei in 2023. "Securitatea energetica ramane prioritara"

Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti, in intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania, ca securitatea energetica ramane prioritara si in 2023: "Pentru 2023, Romania va continua sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca mixul energetic diversificat si tehnologiile cu costuri reduse se reflecta in facturile finale ale cetatenilor", a spus presedintele Romaniei.Proiectul cablului submarin de transport de energie electrica din surse regenerabile prin Marea ... citeste toata stirea