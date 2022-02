Klaus Iohannis, discutie in regim de urgenta cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski: Ne coordonam cu partenerii nostri

Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, a discutat, joi dupa-amiaza cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski, despre razboiul in care tara vecina a fost atrasa dupa invazia Rusiei. Liderul de la Cotroceni i-a transmis presedintelui de la Kiev ca va beneficia de tot sprijinul tarii sale. Este vorba in primul rand de asistenta umanitara.

Discutie de ultima ora avuta de presedintii Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski

"Am avut o convorbire telefonica cu presedintele Ucrainei, Volodimir ...