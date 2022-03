Klaus Iohannis, dupa discutia cu presedintele Estoniei: Avem nevoie urgent de consolidarea substantiala a Flancului Estic

Klaus Iohannis: "Avem nevoie urgent de consolidarea substantiala si echilibrata a intregului Flanc Estic de o prezenta inaintata, unitara si intarita. De aceea, Romania actioneaza in continuare pentru cresterea prezentei militare aliate in tara noastra. Voi prezenta aceste prioritati ale Romaniei si la summitul NATO de saptamana viitoare de la Bruxelles, cu participarea presedintelui Joe Biden.

Agresiunea rusa din Ucraina, prezenta militara a Federatiei Ruse in Belarus au implicatii pe termen ...