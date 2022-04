Klaus Iohannis, dupa realegerea lui Emmanuel Macron ca presedinte al Frantei: Ma bucur sa lucram in continuare

Seful statului Klaus Iohannis l-a felicitat duminica pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, cu prilejul realegerii in functie. El i-a transmis omologului sau francez ca se bucura sa lucreze in continuare pentru consolidarea Parteneriatului Strategic bilateral, pentru construirea unei Europe puternice si o cooperare sporita pe Flancul Estic al NATO. "Ma bucur sa lucram in continuare pentru consolidarea Parteneriatului Strategic bilateral, pentru construirea unei Europe puternice, solidare si ... citeste toata stirea