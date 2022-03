Klaus Iohannis face anuntul serii! Discutie cruciala cu Volodymyr Zelensky. Ce s-a decis in plin razboi

Sursa: Evenimentul Zilei Marti, 15 Martie 2022

Klaus Iohannis a vorbit cu Volodymyr Zelensky despre masurile pe care intentioneaza sa le aplice in cazul refugiatilor care ajung pe teritoriul tarii noastre din Ucraina, unde, de peste doua saptamani, se poarta lupte grele.

Discutie de ultima ora intre Klaus Iohannis si Volodymyr Zelensky

"Tocmai am avut o convorbire cu presedintele Zelenski. L-am asigurat de intregul suport al Romaniei pentru Ucraina, atat bilateral cat si in interiorul Uniunii Europene. Centrul umanitar din Suceava a inceput ...