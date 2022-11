Klaus Iohannis, intalnire cu secretarul-general al Organizatiei Meteorologice Mondiale. Schimbarile climatice, in prim plan

Sursa: Evenimentul Zilei Miercuri, 09 Noiembrie 2022, ora 05:41 20 citiri

Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere cu secretarul-general al Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), Petteri Taalas, in marja participarii la Summitul implementarii climatice din cadrul Conferintei Natiunilor Unite privind Schimbarile Climatice (COP27), care are loc la Sharm El-Sheikh, Egipt. Ei s-au axat pe rolul cercetarii si al serviciilor meteorologice in abordarea schimbarilor climatice. Acestia au pus accent si pe tranzitia ecologica ordonata.

Presedintele Iohannis ...