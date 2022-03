Klaus Iohannis, intrevedere cu ministrul afacerilor Externe din Canada. Cei doi si-au exprimat interesul pentru cooperarea in domeniul nuclear civil

Presedintele Klaus Iohannis a primit-o luni, la Palatul Cotroceni, pe Melanie Joly, ministrul canadian de Externe. Seful statului a prezentat situatia "ingrijoratoare de la granitele Romaniei si din regiunea Marii Negre" si a discutat cu oficialul canadian despre necesitatea cooperarii in domeniul nuclear civil. "Presedintele Romaniei a apreciat prezenta oficialului canadian in tara noastra in acest moment critic pentru intreaga regiune. (...)Presedintele Romaniei a salutat, totodata, ... citeste toata stirea