Klaus Iohannis l-a felicitat pe Frank-Walter Steinmeier pentru realegerea ca presedinte al Germaniei

Presedintele Romaniei a transmis, duminica, un mesaj in care il felicita pe omologul sau german pentru realegerea in functie. Klaus Iohannis l-a felicitat pe Frank-Walter Steinmeier pentru realegerea in functie si i-a transmis ca abia asteapta sa continue cooperarea pentru un parteneriat puternic intre cele doua natiuni, relateaza news.ro."Felicitari, domnule Frank-Walter Steinmeier, pentru realegerea ca presedinte al Germaniei Federale. Abia astept sa cooperam in continuare pentru un ... citeste toata stirea