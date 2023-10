Klaus Iohannis participa, joi, la cel de-al treilea Summit al Comunitatii Politice Europene. Forul are loc in Spania. Presedintele roman a aratat intr-un mesaj ca se vor discuta subiecte importante precum securitatea, energia, mediul si tranzitia verde.|Agenda summitului mai cuprinde probleme ce tin de digitalizarea si inteligenta artificiala, multilateralismul.Seful statului roman a postat o fotografie in care il saluta pe presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.Mesajul lui Klaus Iohannis ... citeste toata stirea