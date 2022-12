Klaus Iohannis nu crede intr-o aderare rapida la Schengen. Nu sunt semne ca Austria isi va schimba opinia

Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat dezamagit si suparat de votul primit de Romania la Consiliul JAI, de zilele trecute. In opinia sa, este vorba despre un vot politic care nu are legatura cu realitatile legate de migratie. Seful statului a precizat ca este hotarat sa duca lucrurile "mai departe" pana cand tara noastra va deveni membra a spatiului de liber schimb.

"Romania este foarte activa in combaterea migratiei ilegale. De aceea, nici romanii nu au inteles de unde pana unde acest refuz. ...