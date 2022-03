Klaus Iohannis o primeste, vineri, la Palatul Cotroceni, pe vicepresedinta SUA Kamala Harris

Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, o va primi vineri, 11 martie 2022, la Palatul Cotroceni, pentru consultari politice pe Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, care se va afla in vizita oficiala in Romania, a anuntat Administratia Prezidentiala. Prezenta Vicepresedintelui Kamala Harris in Romania reconfirma soliditatea Parteneriatului Strategic bilateral si angajamentul ferm al Statelor Unite de a sustine securitatea Romaniei si a aliatilor NATO de pe Flancul Estic, ... citeste toata stirea