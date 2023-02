Klaus Iohannis: "Republica Moldova nu este singura in fata acestor provocari"

Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza, printr-o declaratie de presa transmisa in scris, la informatiile lansate de Maia Sandu despre tentiativa de lovitura de stat pe care Rusia a incercat sa o puna in scena in Republica Moldova."Romania a fost si continua sa fie alaturi de Republica Moldova si condamna ferm orice tentativa de destabilizare initiata din exteriorul tarii. Sunt extrem de ingrijoratoare semnalele publice privind orice incercari ale Federatiei Ruse de a interveni ilegitim ... citeste toata stirea