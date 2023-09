Klaus Werner Iohannis a fost profesor de fizica, inspector scolar, devenind in 2000 primar al Sibiului, medievalul Hermannstadt. Orasul sasilor transilvani. Legenda spunea ca sasii au fondat sapte cetati in Transilvania, careia in germana i se spune Siebenburg (sapte cetati).Pana in 2014, a castigat in fruntea micului Form Democratic German din Romania, toate alegerile locale.PSD si PNL (Mircea Geoana si Crin Antonescu) il propun in 2012, pe Klaus Iohannis drept premier de coalitie lui Traian ... citeste toata stirea