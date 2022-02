Kremlinul anunta "semnale pozitive" dupa vizita lui Macron la Kiev

Kremlinul a anuntat miecuri primele "semnale pozitive", dupa vizita presedintelui francez Emmanuel Macron in Ucraina, cu privire la solutionarea conflictului intre Kiev si separatistii prorusi, un proces paralizat de ani de zile, relateaza AFP. "Au existat semnale pozitive cu privire la decizia Ucrainei de a actiona numai in baza Acordurilor de la Minsk. Acesta este un plus", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov."Insa nu l-am auzit pe presedintele (ucrainean Volodimir) ... citeste toata stirea