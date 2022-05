Kuleba i-a cerut lui Aurescu sa sprijine procesul deschis de Ucraina privind acuzatiile de genocid impotriva Rusiei

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, care este expert in drept international, afirma ca omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, i-a solicitat sa se implice in dosarul deschis de Ucraina impotriva Federatiei Ruse privind incalcarea Conventiei privind prevenirea si pedepsirea crimei de genocid. Aurescu este cel care a condus echipa de 20 de experti romani care in anul 2009 a castigat la Curtea Internationala de Justitie de la Haga un proces impotriva Ucrainei, litigiu in care cele doua ... citeste toata stirea