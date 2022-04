Lantul neglijentelor care au trimis pe fundul marii crucisatorul Moskva

Rusia continua sa sustina ca nava-amiral Moskva s-a scufundat in timp ce era remorcata, pe fondul unei mari montate, dupa ce in urma unui incendiu la bord a explodat o parte a munitiei. In paralel, ucrainenii spun ca nava rusilor din Marea Neagra a fost scufundata de o dubla lovitura cu rachete Neptun, iar expertii militari sunt inclinati sa le dea dreptate celor din urma, mai ales ca rapoartele meteo demonstreaza ca marea a fost relativ calma in momentul scufundarii crucisatorului (valuri de ... citeste toata stirea