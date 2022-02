Lectiile dezarmarii nucleare a Ucrainei. Politician de la Kiev: Nu aveti incredere in angajamentele Rusiei

Rusia a mintit atunci cand s-a angajat sa respecte integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei in schimbul predarii armelor sale nucleare, nu o lasati sa faca acest lucru din nou oferindu-i "garantii de securitate", avertizeaza politicianul ucrainean Iuri Kostenko. Acum aproape 30 de ani, Ucraina a devenit a treia putere nucleara a lumii in urma disparitiei Uniunii Sovietice. Insa Ucraina si-a predat toate armele nucleare Rusiei in schimbul unui angajament privind mentinerea integritatii ... citeste toata stirea