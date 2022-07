Lege pentru incorporarea romanilor din strainatate. Cat de repede trebuie sa revina in tara in caz de razboi

Romanii din strainatate vor avea 15 zile la dispozitie sa se intoarca in tara, in cazul instituirii starii de mobilizare sau a starii de razboi, potrivit unui proiect de lege privind pregatirea populatiei pentru aparare, publicat recent de MApN in dezbatere publica. In plus, prin noua lege, se va reglementa recunoasterea executarii serviciului militar de catre cetatenii care au indeplinit aceasta forma de pregatire in armatele altor state si, totodata, se va clarifica modalitatea prin care ... citeste toata stirea