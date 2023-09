Legea austeritatii intra in dezbatere la Curtea Constitutionala in data de 18 octombrie. Este vorba despre proiectul privind masurile fiscal-bugetare pe care Guvernul si-a angajat raspunderea in Parlament.Parlamentarii USR si ai partidului Forta Dreptei, dar si doi deputati PNL, au depus o sesizare cu privire la aspectele de neconstitutionalitate ale proiectului. Anuntul cu privire la sesizarea pe legea austeritatiia fost facut de purtatorul de cuvant al USR, Ionut Mosteanu."Acum 20 de minute ... citeste toata stirea